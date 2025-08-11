Хуснуллин: 20% российских застройщиков грозит банкротство

Сроки ввода 19% строительных проектов в России уже перенесены, сообщил в интервью «Ведомостям» вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, примерно у 20% застройщиков в РФ существует риск банкротства.

Он объяснил, что формально объекты с задержкой на шесть месяцев уже попадают в категорию обманутых дольщиков. Однако губернаторы в регионах мониторят каждого застройщика, и у кого-то из них «объективно сроки сдвинулись», уточнил господин Хуснуллин.

По его словам, находящиеся в зоне риска девелоперы «могут и достроить» объекты. «Если ситуация с ключевой ставкой протянется еще полгода, если не будет притока денег в отрасль... если не будет поддержки ипотеки — то таких девелоперов будет более 30%»,— добавил он.

Как пояснил вице-премьер, раньше доля льготной ипотеки была 20–30%, а 70% составляла рыночная. Теперь 80% приходится на льготную, 20% — на рыночную. Он подчеркнул, что «такого не было никогда за всю историю ипотеки». «Мы впервые столкнулись с тем, что у нас рыночная ипотека почти перестала существовать как класс»,— рассказал Марат Хуснуллин.

В первой половине 2025 года объем выполненных строительных работ в России вырос на 4,3% год к году, до 7,34 трлн руб. Это произошло в основном за счет запуска крупных инфраструктурных нацпроектов, финансируемых из госбюджета. В то же время объемов строительства коммерческого жилья, напротив, становится меньше.

