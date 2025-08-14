Все школы Краснодара оснастят системами пожарной безопасности к 1 сентября

Ко Дню знаний 121 школа Краснодара будет оборудована современными системами пожарной безопасности. Об этом стало известно по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством мэра Евгения Наумова, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В 2025 году из муниципального бюджета на эти цели направили почти 263 млн руб. Средства пошли на огнезащитную обработку конструкций, модернизацию сигнализации, техобслуживание комплекса «Стрелец-Мониторинг», установку голосового оповещения и планов эвакуации. Все работы планируют завершить к 27 августа.

С 1 сентября в городе откроются пять новых школ и два учебных блока. В них уже проверили противопожарные и антитеррористические системы, а персонал прошёл инструктаж. 21 августа в школах, детсадах, учреждениях допобразования и ссузах пройдут всероссийские антитеррористические учения.

Анна Гречко