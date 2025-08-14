Суд запретил застраивать 284 га виноградопригодных земель в Анапском районе

Четвертый кассационный суд признал законным решение властей Анапы о переводе 284 га виноградопригодных земель из категории земель населенных пунктов в сельскохозяйственные угодья, лишив застройщика «Кубанская марка» возможности построить на участках жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в 2011 году участки передали в аренду опытно-производственному хозяйству «Анапа», а в 2014 году включили в состав земель населенного пункта и передали в собственность. Разрешенное использование при этом сохранилось прежним — для сельскохозяйственного производства.

Позднее земельный массив разделили на 34 отдельных участка и продали застройщику. Компания планировала возвести на территории жилые дома средней этажности в населенном пункте Супсех, фактически выведя плодородные земли из аграрного оборота.

В 2021 году Совет муниципального образования Анапы вернул спорным участкам статус сельскохозяйственных земель. Это решение сделало невозможной жилую застройку территории. После этого застройщик обратился в суд.

Судьи признали правомерным сохранение за участками статуса сельхозземель и отметили, что нормативные акты местных властей приняты в соответствии с действующим законодательством. Они не обнаружили нарушений прав и законных интересов компании. Суд оставил без изменения решения предыдущих инстанций, а кассационную жалобу — без удовлетворения.

Алина Зорина