Петербурженка пожаловалась полиции на обман родственником на 34 млн рублей

Жительница Санкт-Петербурга в возрасте 78 лет пострадала от рук родственника. Он путем обмана завладел ее недвижимостью, пишет 78.ru.

Пострадавшая накануне пришла с заявлением в полицию. По словам пенсионерки, родственник получил права на ее жилье незаконным способом. Теперь ему принадлежат дом и земельный участок в садоводстве «Цветмет» в Репино, две квартиры в Северной столице. Одна находится в доме на проспекте Маршала Жукова, вторая — на улице Маяковского.

Причиненный ущерб петербурженка оценивает в 33 млн 950 тыс. рублей. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пенсионер из Петербурга передал курьеру мошенников 15 млн рублей.

Татьяна Титаева