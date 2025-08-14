ФСБ: Зеленский встречался с Мерцем для обсуждения ракетного проекта «Сапсан»
Президент Украины Владимир Зеленский в конце мая в Берлине передал канцлеру Германии Фридриху Мерцу проектную документацию по украинскому оперативно-тактическому ракетному комплексу «Сапсан». Об этом заявили в ФСБ.
Владимир Зеленский (справа) и Фридрих Мерц
Фото: John Macdougall / Reuters, JOHN MACDOUGALL / Pool / Reuters
Согласно пресс-релизу российской спецслужбы, 21 мая руководство Павлоградского химического завода подготовило документацию по ракетному комплексу для Министерства обороны Украины. А 28 мая президент страны вместе с представителями оборонного ведомства провел встречу с канцлером и представителями немецких вооруженных сил.
ФСБ также заявила, что российская служба безопасности совместно с армией России провела операцию, в результате которой были сорваны планы Украины по производству баллистических оперативно-тактических ракет «Сапсан».
На совместной пресс-конференции господин Мерц заявлял, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.
