ФСБ: Зеленский встречался с Мерцем для обсуждения ракетного проекта «Сапсан»

Президент Украины Владимир Зеленский в конце мая в Берлине передал канцлеру Германии Фридриху Мерцу проектную документацию по украинскому оперативно-тактическому ракетному комплексу «Сапсан». Об этом заявили в ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский (справа) и Фридрих Мерц

Фото: John Macdougall / Reuters, JOHN MACDOUGALL / Pool / Reuters Владимир Зеленский (справа) и Фридрих Мерц

Фото: John Macdougall / Reuters, JOHN MACDOUGALL / Pool / Reuters

Согласно пресс-релизу российской спецслужбы, 21 мая руководство Павлоградского химического завода подготовило документацию по ракетному комплексу для Министерства обороны Украины. А 28 мая президент страны вместе с представителями оборонного ведомства провел встречу с канцлером и представителями немецких вооруженных сил.

ФСБ также заявила, что российская служба безопасности совместно с армией России провела операцию, в результате которой были сорваны планы Украины по производству баллистических оперативно-тактических ракет «Сапсан».

На совместной пресс-конференции господин Мерц заявлял, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мерцающая Украина»