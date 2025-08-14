Челябинский облсуд утвердил приговор экс-заместителю главврача ОКБ №3

Челябинский областной суд оставил без изменений приговор бывшему заместителю главврача областной клинической больницы №3 Алексею Неверову, виновному в покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ), получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 5 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что с января 2017-го по март 2018 года Алексей Неверов получил 2 млн руб. от представителя трех коммерческих организаций за заключение контракта на замену лифтового оборудования, капитальный ремонт медицинского учреждения и последующее принятие выполненных работ. Кроме того, с апреля 2018-го по февраль 2019 года он вымогал взятку у руководителя другой коммерческой организации в сумме не менее 3,8 млн рублей за нерасторжение заключенного контракта на замену лифтового оборудования.

Это уже третий приговор Алексея Неверова. В январе 2022 года Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего зама главврача к 9,5 годам колонии строгого режима со штрафом 4,5 млн руб., признав его виновным в получении взятки, покушении на взятку и превышении должностных полномочий. В 2023 году ему назначили наказание за взяточничество в виде 9,5 лет в колонии строгого режима. В 2025-м Центральный районный суд Челябинска ужесточил приговор до 11 лет лишения свободы.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Виталина Ярховска