В Челябинске суд ужесточил наказание экс-заместителю главврача ОКБ № 3

Центральный районный суд Челябинска изменил приговор бывшему заместителю главврача областной клинической больницы № 3 Алексею Неверову. Его признали виновным в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 3 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки). Подсудимого приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 5 млн руб. Также в течение трех лет ему будет запрещено занимать руководящие должности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Это уже третий приговор Алексея Неверова. В 2023 году ему назначили наказание за взяточничество в виде 9,5 лет в колонии строгого режима. А в январе 2022 года Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего зама главврача к 9,5 годам колонии строгого режима со штрафом 4,5 млн руб., признав его виновным в получении взятки, покушении на взятку и превышении должностных полномочий.

В суде установлено, что с января 2017-го по март 2018 года подсудимый, являясь заместителем главного врача ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3», получил взятку в сумме около 2 млн руб. от представителя трех коммерческих организаций за заключение контракта на замену лифтового оборудования, капитальный ремонт медицинского учреждения и последующее принятие выполненных работ. Кроме того, с апреля 2018-го по февраль 2019 года он вымогал взятку у руководителя другой коммерческой организации в сумме не менее 3,8 млн рублей за нерасторжение заключенного контракта на замену лифтового оборудования.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.