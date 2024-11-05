Три многоуровневые парковки построят возле Ледовой арены УГМК в Екатеринбурге

В Екатеринбурге планируется ликвидировать несколько автостоянок и построить три многоуровневых паркинга, следует из постановления городской администрации. Мэрия выставила на общественные обсуждения проект планировки и межевания территории в границах улиц Куйбышева - Розы Люксембург - Декабристов - 8 Марта, где строят Ледовую арену УГМК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно документам, проектом предусмотрена ликвидация существующих автостоянок:

автостоянка у Екатеринбургского цирка (примерно 70 машино-мест);

у Мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» (примерно 30 машино-мест);

у бизнес-центра «NEBO» (примерно 100 машино-мест);

у бизнес-центра «SUMMIT» (примерно 200 машино-мест.

Заменить их и восполнить нормативную потребность в машино-местах для Ледовой арены предлагается автостоянкой, которая будет в составе самой ледовой арены на 256 машино-мест. Кроме того, запроектирована многоуровневая общественная автостоянка на 800 мест (из них 500 мест под землей), многоуровневая автостоянка с подземным уровнем между цирком на 312 машино-мест, включая 12 мест для большегрузного транспорта и автостоянку автобусов. Еще одна многоуровневая автостоянка со встроенными коммерческими помещениями планируется на первом этаже общей вместимостью 168 машино-мест и проектом предусматривается наземная автостоянка у бизнес-центра «SUMMIT» на 72 машиноместа.