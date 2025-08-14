Еще один почин Парижа

Обладателем Суперкубка Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) впервые стал ПСЖ. В упорном матче, который состоялся в итальянском Удине, парижане уступали два гола лондонскому «Тоттенхему», завершили основное время вничью — 2:2, но смогли победить в серии пенальти — 4:3.

В этом матче не принимал участия футболист, чей вклад в недавнюю победу ПСЖ в Лиге чемпионов было трудно переоценить — Джанлуиджи Доннарума. С подачи главного тренера парижан Луиса Энрике голкипер вынужден объявить о своем уходе из клуба, уступив место в основном составе перешедшему из «Лилля» Люке Шевалье.

Повод вспомнить о решении руководства ПСЖ расстаться со звездным вратарем, которое с самого начала выглядело спорным, появился во втором тайме, когда «Тоттенхем» довел свое преимущество до двух голов.

Нельзя сказать, что они полностью соответствовали логике игры. ПСЖ, очевидный фаворит матча, чаще владел мячом, но редко создавал в атаке остроту. «Тоттенхем» же, в основном действуя вторым номером, искал свои шансы. Первый появился на 23-й минуте, когда Шевалье парировал плотный удар Ришарлисона, завершавшего опасную контратаку. А вот вторую возможность открыть счет лондонцы реализовали. Началось все с навеса вратаря «Тоттенхема» Гульермо Викарио в чужую штрафную. После двух скидок Жуан Пальинья, арендованный английским клубом у «Баварии», нанес удар, отраженный Шевалье, но отскок мяча от перекладины помог защитнику Микки Ван де Вену забить свой четвертый гол за два года в «Тоттенхеме».

В начале второго тайма лондонцы удвоили свое преимущество. Удар головой Кристиана Ромеро, откликнувшегося на навес со стандарта Педро Порро, не выглядел неберущимся, но Шевалье не рассчитал отскок мяча от газона, и допустил явную ошибку. Вскоре «Тоттенхем» мог вообще снять вопросы о победителе, но Кевин Дансо из выгодной позиции не попал в ворота. В такой ситуации Луису Энрике оставалось лишь попробовать изменить ход игры заменами, которые в целом сработали. Победители Лиги чемпионов стали действовать активнее и в конце концов спасли встречу, уже казавшуюся для них почти безнадежной.

На 85-й минуте отличился вышедший на замену Ли Кан Ин, который дальним ударом с левой ноги отквитал один гол. А уже в компенсированное время свое слово сказал еще один резервист — Гонсалу Рамуш, замкнувший головой прострел Усмана Дембеле. И счет стал равным — 2:2.

Серию пенальти футболисты ПСЖ начали неудачно — Витинья не попал в ворота, которые защищал Гульермо Викарио. Но остальные четыре удара парижан оказались точными, а вот в составе «Тоттенхема» оплошали Ван де Вен, пробивший достаточно удобно для Шевалье, и промахнувшийся Матис Тель. Таким образом, «Тоттенхем», который завершил свой предыдущий национальный чемпионат лишь на 17-м месте, установив тем самым своеобразный рекорд Суперкубка UEFA, не смог довести дело до сенсации, а ПСЖ взял этот почетный трофей со второй попытки. Первая, в 1996 году, получилась крайне неудачной. Тогда парижане по сумме двух матчей со счетом 2:9 уступили итальянскому «Ювентусу».

Евгений Федяков