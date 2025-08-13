Польские спецслужбы задержали украинца по обвинению в диверсии

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Агентство внутренней безопасности страны задержало гражданина Украины по обвинению в диверсии. По словам господина Туска, юноша был завербован иностранными спецслужбами.

«(Задержанный украинец .— “Ъ”) обвиняется в актах диверсии, в частности, в нанесении враждебных надписей, попытках нанесения на памятники надписей, которые ударяют по национальной гордости поляков»,— сказал господин Туск на пресс-конференции. Трансляция велась на Youtube-канале DRM News.

12 августа после беспорядков на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве Дональд Туск обратился к украинцам и призвал их избегать антипольских жестов. По его словам, ссора между Киевом и Варшавой станет «подарком» для Москвы.