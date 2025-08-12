Туск обвинил Россию в попытке поссорить Украину и Польшу

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Москва делает все возможное, чтобы поссорить Киев и Варшаву. Предположительно, господин Туск имел в виду беспорядки на концерте белорусского рэпера Макса Коржа, когда граждане Украины демонстрировали бандеровскую символику.

«Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше — это сценарий, срежиссированный Путиным, иностранными агентами и местными идиотами»,— написал господин Туск в соцсети Х.

В эфире телеканала TVP Info перед заседанием кабмина господин Туск также призвал жителей Украины воздержаться от антипольских жестов, а поляков попросил не допускать раскручивания антиукраинских настроений. По его словам, конфликт Киева и Варшавы станет «подарком» для Москвы.

Концерт Макса Коржа прошел 9 августа. Во время выступления на трибунах появились флаги ОУН-УПА (Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия; обе в России признаны экстремистскими и запрещены) и символика СС.

После произошедшего польские власти решили выслать из страны 63 человека, в числе которых 57 — украинцы.