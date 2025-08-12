Польша вышлет более 60 украинцев и белорусов из-за беспорядков на концерте Макса Коржа

После беспорядков на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве польские власти решили выслать из страны 63 человека, заявил премьер-министр Дональд Туск. Он уточнил, что речь идет о 57 украинцах и шести белорусах.

Мероприятие прошло 9 августа. Билеты на концерт купили около 60 тыс. человек. Во время выступления некоторые зрители стали перепрыгивать через ограждения. На трибунах также появились флаги ОУН-УПА (Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армии; обе в России признаны экстремистскими и запрещены) и символика СС.

По словам господина Туска, такое поведение зрителей «было совершенно необоснованно» и «требовало оперативного реагирования». «Я только что получил информацию о возбуждении уголовных дел в отношении 63 человек. Они будут вынуждены покинуть страну, добровольно либо под принуждением»,— объявил премьер (цитата по «Интерфаксу»).