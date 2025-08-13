Telegraph: Трамп хочет предложить России добычу редкоземов на Аляске

Президент США Дональд Трамп намерен предложить российскому коллеге Владимиру Путину доступ к разработке редкоземельных минералов на Аляске. Газета The Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники пишет, что американский президент обсудит эту тему с господином Путиным на грядущем российско-американском саммите и преподнесет ее в качестве одного из экономических компромиссов для урегулирования на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Также, уточняет газета, Дональд Трамп предложит Владимиру Путину снять ограничения на поставки в Россию деталей для самолетов из США и отменить другие санкции в авиационной отрасли. Под данным издания, подобная сделка может быть очень выгодной для американского концерна Boeing.

Переговоры президентов России и США запланированы на 15 августа на Аляске, в городе Анкоридж. Стороны называли главной темой встречи урегулирование конфликта на Украине. Белый дом заявлял, что господин Трамп хочет лучше понять позицию Москвы, чтобы найти способ завершения боевых действий.

