На территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края. Соответствующее предупреждение жители региона получили 13 августа в 21:48 в приложении МЧС России.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Тем, кто находится в зданиях, советуют отойти от окон и спрятаться в помещениях без стекол, например, в коридорах или кладовых. Также рекомендуется покинуть открытые участки улиц и найти укрытие в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте, лучше выйти и укрыться в ближайшем здании или в безопасном месте.
При падении БПЛА необходимо обратиться в службу 112.