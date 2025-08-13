На территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края. Соответствующее предупреждение жители региона получили 13 августа в 21:48 в приложении МЧС России.

Тем, кто находится в зданиях, советуют отойти от окон и спрятаться в помещениях без стекол, например, в коридорах или кладовых. Также рекомендуется покинуть открытые участки улиц и найти укрытие в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте, лучше выйти и укрыться в ближайшем здании или в безопасном месте.

При падении БПЛА необходимо обратиться в службу 112.

Мария Удовик