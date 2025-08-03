Расписали как по квотам

ОПЕК+ сохраняет курс на наращивание добычи — к концу сентября на рынок вернется весь объем прошлого добровольного сокращения в 2,2 млн баррелей в сутки. Квота для России увеличена до 9,44 млн баррелей в сутки. Аналитики называют сентябрь последним комфортным месяцем для увеличения добычи сырья, поскольку осенью возможен спад потребления и переизбыток нефти на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Восемь стран ОПЕК+ увеличат совокупную добычу нефти в сентябре на 547 тыс. баррелей в сутки (б/c) с требуемого августовского уровня, сообщила организация. Квота РФ в сентябре повышена до 9,44 млн б/с относительно 9,34 млн б/с в августе без учета компенсации перепроизводства. Квота для Саудовской Аравии увеличена с 9,75 млн до 9,97 млн б/с, для ОАЭ — с 3,27 млн до 3,37 млн б/с.

В апреле восемь стран альянса увеличили добычу на 138 тыс. б/с, с мая по июль квота ежемесячно повышалась на 411 тыс. б/с, в августе — на 548 тыс. б/с.

Таким образом, с учетом сентябрьского повышения на рынок вернется весь объем добровольного сокращения добычи в 2,2 млн б/с, а ОАЭ досрочно увеличат квоту на 300 тыс. б/с.

Решение принято с учетом стабильной перспективы мировой экономики и благоприятных рыночных условий, что подтверждается низкими запасами нефти, сказано в сообщении альянса. Встреча восьми стран-участниц ОПЕК+, на которой должен обсуждаться уровень добычи на октябрь, назначена на 7 сентября.

Как пишет Reuters, намерение альянса продолжить увеличение добычи связано с опасениями относительно возможных перебоев с поставками из РФ. Президент США Дональд Трамп сообщал о возможном введении пошлин для импортеров российской нефти, в связи с чем индийские государственные НПЗ приостанавливали закупки сырья из РФ.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков полагает, что ОПЕК+ стремится восстановить объемы добычи до окончания автомобильного сезона, который в Северном полушарии завершается в октябре.

Сентябрь — последний месяц, когда можно безопасно нарастить добычу без риска перегрева рынка, отмечает эксперт.

По его словам, в октябре спрос может пойти на спад, поэтому решение о добыче либо будет касаться меньшего объема, либо организация возьмет паузу, чтобы дать рынку адаптироваться. Господин Юшков отмечает, что цены на нефть остаются стабильными.

По оценке Platts, стоимость нефти марки Brent 30 июля составила $73,56 за баррель, что сопоставимо с уровнем конца февраля 2025 года, когда ОПЕК+ подтвердила планы по наращиванию добычи. Но аналитики Commodity Insights прогнозируют, что в декабре цена Brent может снизиться до $58 за баррель из-за разницы между предложением и спросом в четвертом квартале в 2 млн б/с. Величина избытка может стать крупнейшей как минимум с 2018 года, не считая карантинного периода в 2020 году, считают аналитики.

Александр Дюков, глава «Газпром нефти», июнь 2025 года, «Интерфакс»: «Рост добычи ОПЕК+ в ближайшие месяцы вряд ли приведет к затовариванию рынка, хотя и росту цен не будет способствовать».

В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) отмечают, что, по разным оценкам, к четвертому кварталу на мировом рынке ожидается профицит до 1 млн б/с. На динамику спроса на нефть сегодня в большей степени влияет торговая политика США, включая тарифные меры, а также сокращение потребления моторного топлива в Китае, которое продолжает снижаться, добавляют в ЦЦИ.

Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин считает, что существенного риска перепроизводства в сентябре нет, поскольку потребление в этот месяц остается высоким вслед за летним сезоном. По его мнению, цена Brent в $70 за баррель достаточно комфортна для того, чтобы досрочно завершить восстановление официальной квоты, изначально рассчитанное на сентябрь 2026 года. По оценке аналитика, в 2025 году добыча жидких углеводородов в России может немного снизиться — до 515 млн тонн с 516 млн тонн, а в 2026 году вернуться к уровню 2023 года — 531 млн тонн.

Господин Бахтин ожидает, что страны ОПЕК+ возьмут паузу в принятии новых решений и будут следить за рынком и ценами в четвертом квартале, когда возможен значительный профицит и снижение цены Brent до $60 за баррель. Игорь Юшков отмечает, что часть дополнительной нефти появится в физическом обороте лишь в конце сентября или в октябре, что может совпасть с сезонным спадом потребления. В сентябре, указывает он, завершается программа компенсации России за избыточную добычу, что означает выход на рынок не только увеличенных объемов, но и ранее сдержанных.

Ольга Семеновых