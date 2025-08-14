Вы меньше стали нарушать?

Штрафы за нарушение правил дорожного движения повысились с 1 января в среднем в полтора раза. “Ъ” спросил известных актеров, блогеров и общественных деятелей, как в результате изменилось их поведение на дороге.

Алла Довлатова, актриса, телерадиоведущая:

— Хотелось бы надеяться, я не сравнивала с данными прежних лет, но кажется, что меньше. По крайнем мере, стараюсь более внимательно следить за дорожной обстановкой. Когда есть возможность, включаю круиз-контроль, чтобы случайно не превысить допустимую скорость. Правда, это сбивает с ритма движения — часто приходится резко тормозить, если это делают впереди идущие машины, доставляя неприятные эмоции пассажирам. Недавно дочке даже стало плохо после череды таких торможений. Начала более внимательно следить за камерами и недавно сделала крюк, потому что не заметила, что ушла на поворот с главной дороги, не стала пересекать сплошную линию перед камерой, чтобы вернуться на маршрут. Если этого не делать, штрафы теперь ощутимо ударят по карману, ведь еще и процент скидки за их досрочную оплату стал значительно меньше. И самое обидное, что эти деньги, я уверена, не идут полностью в казну, оседая в чьих-то карманах.

Эдгард Запашный, гендиректор Московского государственного цирка:

— Я, как и большинство нормальных автомобилистов, стараюсь в принципе не нарушать, но не получается. То невнимательность подведет, то навигатор введет в заблуждение, особенно когда интернет шалит. Поэтому время от времени штрафы прилетают, но не чаще, чем прежде. Еще я ратую за тщательный аудит дорожных разметок, чтобы было четко понятно, когда нужно заранее перестроиться, а не в спешке после знака заруливать на другую полосу, заезжая на начавшуюся сплошную линию. Штраф прилетает мгновенно. Когда я ездил в Германии, никогда не испытывал неудобств, съезжая со скоростных трасс и заезжая на них. У нас все порой превращается в ребус. Либо ГОСТы надо менять, либо что-то еще. Что касается злостных нарушителей, то я, как человек гражданского общества, не понимаю, как может быть у человека 300–500 штрафов, зачастую неоплаченных. А некоторые блогеры еще умудряются на кризисном управлении машиной заработать. Надо резко ужесточать наказание за экстремальное вождение.

Леонид Ярмольник, актер, телеведущий, продюсер:

— Я не очень за этим слежу, не веду статистику, сколько раз нарушал прежде и сколько нарушаю сейчас. В принципе я дисциплинированный водитель, но всякие бывают ситуации: то разметка непонятная, то приборы подведут. Да, раз в неделю-две — не чаще — мне приходят счета за нарушения, я их своевременно оплачиваю, не особенно контролируя, сколько потратил за месяц или год. Я могу себе это позволить.

Елена Лисовская, автор проекта «Лиса рулит»:

— Все по-прежнему, и штрафов практически не получаю. Они для меня редчайшее событие в жизни. Всегда использую навигатор и внимательно смотрю, где есть камеры.

Эрик Китуашвили (Давидыч), блогер:

— Статистику не веду, но что-то приходит, так как машин много, а ездить приходится то на своей машине, то на чужой. Стараюсь быстрее оплатить и не затягивать с этим. В конце концов, за все в этой жизни приходится платить. Кто считает, что штрафы — дорого, будьте аккуратны, не нарушайте, и не придется платить. Законодатели придумали и установили правила, значит, живем по ним.

Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст:

— Нет, конечно. В городе без этого невозможно. В принципе ни я, ни жена не нарушаем. Но иногда случается: заденешь разметку, незначительно превысишь скорость. Разумеется, заметил, что они стали подороже, от инфляции никуда не деться. Но я могу изредка себе позволить. На мой взгляд, на улучшение ситуации на дорогах и на стиль вождения повлияло не повышение штрафов, а неотвратимость наказания, которая повсеместно обеспечивается камерами, фиксирующими то, что раньше было ненаказуемо. Это и дисциплинирует водителей.

