Папа Лев XIV надеется на мирную сделку по Украине после встречи Путина и Трампа
Папа римский Лев XIV заявил, что надеется на прекращение огня на Украине и достижение соглашения между сторонами конфликта. Так он прокомментировал предстоящий саммит России и США на Аляске.
Фото: Remo Casilli / Reuters
«Почему война идет так долго, когда конец?» — сказал он журналистам (цитата по ANSA).
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся 15 августа в Анкоридже. Урегулирование на Украине станет центральной темой встречи. Американский президент допустил возможность проведения трехсторонних переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского после встречи с господином Путиным.
