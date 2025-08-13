Папа Лев XIV надеется на мирную сделку по Украине после встречи Путина и Трампа

Папа римский Лев XIV заявил, что надеется на прекращение огня на Украине и достижение соглашения между сторонами конфликта. Так он прокомментировал предстоящий саммит России и США на Аляске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Remo Casilli / Reuters Фото: Remo Casilli / Reuters

«Почему война идет так долго, когда конец?» — сказал он журналистам (цитата по ANSA).

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся 15 августа в Анкоридже. Урегулирование на Украине станет центральной темой встречи. Американский президент допустил возможность проведения трехсторонних переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского после встречи с господином Путиным.

Подробнее о предстоящих переговорах — в материале «Ъ» «Говорит и показывает Трамп».