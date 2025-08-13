Трамп хочет провести встречу с Путиным и Зеленским после переговоров на Аляске

Президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского после переговоров в Анкоридже. Американский лидер добавил, что встреча не состоится, если он не получит от господина Путина «необходимые ответы».

«Если первая пройдет хорошо, мы быстро проведем вторую,— сказал Дональд Трамп (трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома).— Я хотел бы сделать это почти сразу же». Президент США пояснил, что может присутствовать на саммите России и Украины, если этого захотят господа Путин и Зеленский.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске запланированы на 15 августа. Урегулирование на Украине станет центральной темой встречи. CBS News со ссылкой источники сообщал, что власти США ищут место для переговоров американского президента с господами Путиным и Зеленским.

