Трамп предупредил Путина о последствиях при его несогласии завершить конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию ждут ответные меры в случае, если президент Владимир Путин не согласится завершить конфликт на Украине. Об этом он сказал во время выступления в центре искусств имени Джона Ф. Кеннеди.

На уточняющий вопрос журналиста о конкретных тарифах или санкциях против Москвы господин Трамп ответил, что «даже не будет об этом говорить». Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

Переговоры президентов России и США запланированы на 15 августа на Аляске. Стороны называли главной темой встречи урегулирование конфликта на Украине. Белый дом говорил, что господин Трамп хочет лучше понять позицию Москвы, чтобы найти способ завершения военных действий.

