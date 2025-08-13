В Сочи подвели итоги работы следственных органов ЮФО за полугодие

Председатель СКР Александр Бастрыкин провел в Сочи оперативное совещание с руководителями следственных управлений Южного федерального округа. В мероприятии приняли участие первый заместитель главы СК России Эдуард Кабурнеев и руководители управлений по Краснодарскому краю, Крыму, Севастополю, республикам Адыгея и Калмыкия, а также по Астраханской, Волгоградской и Ростовской областям, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ходе заседания рассмотрели результаты работы за январь—июнь 2025 года: в суд направлено 4,5 тыс. уголовных дел, раскрыты все убийства и факты причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть. В округе зарегистрировано почти 99 тыс. преступлений — на 5% меньше, чем в прошлом году, при этом количество тяжких телесных повреждений со смертельным исходом снизилось на 22%. Вместе с тем выросли показатели организованной преступности, а также число преступлений террористического и экстремистского характера.

Александр Бастрыкин обратил внимание на необходимость сокращения сроков судебных экспертиз, повышения эффективности следственных действий и активного применения криминалистических технологий. Отдельный акцент был сделан на профилактике радикальных проявлений среди молодежи.

В завершение совещания председатель дал конкретные поручения по приоритетным направлениям работы и вручил ведомственные награды отличившимся руководителям.

Мария Удовик