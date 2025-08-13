Банки во Вьетнаме задались вопросами

Вьетнамские банки усложнили расчеты для российского бизнеса. В частности, от юрлиц теперь требуют доказать либо наличие поставок на территорию страны, либо присутствие в составе учредителей ее гражданина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов. Отмечается, что местные организации последовательно усложняют процесс расчетов, начиная с прошлого года, на фоне ужесточения вторичных санкций США. Кроме того, международные платежи все пристальнее контролируют и национальные регуляторы. Например, в июне 2025-го вступил в силу циркуляр Государственного банка Вьетнама. Он уточняет порядок обслуживания счетов в местной валюте для нерезидентов.

Впрочем, вопросов к компаниям, которые реально ведут бизнес в республике, пока не возникает, отметил партнер Digital&Analogue Partners Юрий Брисов: «Любое массовое движение денег всегда заметно на международной арене, и сейчас количество итераций и в фиатной, и в криптовалюте со стороны России через Вьетнам усилилось. Это и создание бирж, и каких-то брокеров, и посредников. Многие из этих компаний используют республику лишь как прогонный пункт. Вьетнам не вводил прямые санкции в отношении России, соответственно, там могут в принципе оказывать услуги ее гражданам. Это действительно так, кредитные организации здесь начинают открывать счета, дальше где-то более лояльно проверяют клиентов из РФ, и это уже становится триггером для того, чтобы привлечь внимание международных банков и регуляторов. Дальше начинаются ужесточения, гайки закручиваются.

Соответственно, клиентам начинают отказывать в открытии новых счетов, по действующим — начинают запрашивать документы, начинают "вдруг" интересоваться, а кто же конечный бенефициар, в чем бизнес-модель, и запрашивать бизнес-план.

Если мы говорим непосредственно про Вьетнам, то компании, которые работают в республике в целом таких проблем не имеют. Что в целом делать российскому бизнесу? Обход санкций, к сожалению, невозможен. Я бы посоветовал найти альтернативные источники платежей, посмотреть в сторону криптовалют, у них меньше субъективизма. Банк, помимо строго соблюдения буквы закона, обладает еще огромной субъективной составляющей. Нужно найти страну-контрагента, которая подойдет именно для ваших отношений, стараться искать такие более кастомизированные решения. Это, может быть, в моменте окажется дороже, но в долгосрочной перспективе позволит работать спокойно».

Российский бизнес пока ужесточения в расчетах со Вьетнамом не почувствовал и продолжает проводить платежи в том числе напрямую, рассказала сооснователь мультисервисной платформы для бизнеса Digital ВЭД Анна Фомичева: «Работаю с Китаем и с Вьетнамом. Из КНР мы возим и соки, и замороженные морепродукты, и платим спокойно в донгах на вьетнамские банки. Последний платеж у меня был буквально позавчера, никаких сложностей не было, за два дня он дошел в донгах.

Какие-то документы периодически запрашивают, естественно, но это банковский комплаенс, от него никуда не уйдешь. Пока я никакого ужесточения не вижу ни по своим операциям, ни по трансакциям клиентов.

Но даже если это и случится, то ничего страшного: у нас есть встречные потоки, вьетнамские банки будут принимать просто через третьи страны, вот и все. Поэтому я к этому отношусь лирически: если даже завтра комплаенс кредитных организаций скажет, что деньги не будут принимать, то мы решим этот вопрос. У нас уже есть отработанные механизмы, схемы белых платежей существуют через тот же Гонконг или Оман. Конечно, это удорожание цепочки на 1,5-2%, и мы должны это понимать. Некоторые поставщики во Вьетнаме вообще не хотят получать в местной валюте, а заинтересованы в долларах. Тогда мы платим только неттингом. Это, конечно, дополнительные затраты в 1,5-2%. Но мы сейчас живем в такой суровой реальности, что эти затраты все равно всегда должны учитываться, когда формируется финансовая модель импортной сделки, потому что сегодня все ок, а завтра может все поменяться».

Как рассказали “Ъ FM” консультанты по международным расчетам, финансовыми хабами для России все еще остаются Лаос и Камбоджа. В начале августа СМИ писали, что банки в Объединенных Арабских Эмиратов стали чаще блокировать счета российских компаний. Масштабную проверку финансовых организаций власти начали еще весной.

Ульяна Горелова, Екатерина Вихарева