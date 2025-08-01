Банки ОАЭ высчитывают риски

В банках Объединенных Арабских Эмиратов началась зачистка портфелей российских компаний. Как пишет РБК, кредитно-финансовые учреждения могут закрыть счета даже по менее значимым причинам, чем санкции. Среди них — опоздания с ответом на запросы, ошибки или неполная документация, несоответствие профиля деятельности фактическим операциям, подозрительные переводы и другие нарушения. Весной банки ОАЭ инициировали масштабную проверку клиентов, особенно компаний с российскими корнями. По данным издания, получили предупреждения не меньше 20% таких организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Как долго будет длиться этот процесс? По словам руководителя группы по работе с банками юридической компании Amond & Smith Ивана Тихонёнка, пристальное внимание банков в ОАЭ могут вызвать любые нарушители: «Я бы не был столь категоричен, что это "зачистка". Страдают любые компании, которые не соблюдают требования банковского комплаенса, будь то ежегодный KYC, требования к работе в рамках лицензии и прочее. Но действительно в рамках подобных проверок несколько больше внимания уделяется бизнесу, назовем так, с российским шлейфом, там, где представлен российский учредитель или управляющий счетами. Однако началось это в прошлом году, когда банки ОАЭ ужесточили работу с клиентами из РФ, с трансакциями, которые касаются неподсанкционных организаций в Российской Федерации.

Чтобы счет закрыли, нужно игнорировать требования, запросы, которые приходят в ходе работы, в том числе со стороны банка-корреспондента, проводившего платеж либо остановившего его проведение. В таких случаях надо отвечать очень быстро, четко, промедление здесь иногда смерти подобно. Например, если компания, которая занимается поставкой удобрений, вдруг начинает отправлять и принимать платежи за текстиль или обувь, то она сделала большой шаг к тому, чтобы ее счета закрыли. Третий момент — необходимо проверять своих партнеров. В случае если партнер вашего партнера попал в какой-то ограничительный, санкционный список, то шансы на прекращение работы с банком ОАЭ практически 100%. Последние три года организации в стране представляют собой один из бастионов трансакций для бизнеса, в котором представлен в том или ином виде русский элемент. Эти банки достаточно доброжелательны и как минимум нейтрально относятся к компаниям, у которых прослеживается некая связь с бизнесом в РФ».

Восстановить счет в случае его закрытия крайне сложно. Причем напрямую стать клиентом кредитно-финансовой организации этой страны российские юридические лица не могут. Для этого нужно открыть местную компанию. В Объединенных Арабских Эмиратах работают примерно 20 банков, так что альтернатив у бизнеса немного, пояснил управляющий партнер NSV Consulting Сергей Назаркин:

«Теперь здесь проводят не просто какие-то формальные проверки клиентов, а пытаются глубоко смотреть на их деятельность, источники доходов. Это комплексный, очень детализированный анализ.

Конечно, кредитные организации в ОАЭ хотели бы, чтобы клиенты размещали у них деньги, совершали операции, которые будут приносить доход в виде тарифов, чтобы они по возможности покупали какие-то банковские продукты, в частности, страховки, размещали депозиты. То есть у банка должна быть прямая финансовая заинтересованность, и открыть счет — это только часть дела. В ОАЭ не так много компаний по факту, которые открывают расчетные счета, в частности, корпоративные. Если, скажем, тебе закрыли счет, то ты попадаешь в негласный черный список, и в целом банки могут дальше по своим системам это каким-то образом узнавать. Кроме того, они могут запрашивать выписки по предыдущим продуктам, и это, конечно, вызывает массу вопросов. То есть зачастую если у бизнеса закрыли счет, то восстановить его крайне сложно. В некоторых случаях даже удобнее просто зарегистрировать новую компанию».

По данным Arabian Gulf Business Insight, российское присутствие в ОАЭ постоянно расширяется. В прошлом году в стране зарегистрировалось в два с половиной раза больше компаний, чем в 2023-м. В этой юрисдикции работают уже свыше 3,5 тыс. организаций с так называемыми российскими корнями.

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Анна Кулецкая