В Таганрогском музее оставят нетронутой поврежденную ракетой ВСУ стену

Фрагмент поврежденной ракетой ВСУ стены в Таганрогском художественном музее решено оставить нетронутой. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

На реставрационно-ремонтные работы здания музея из средств областного музея выделено более 256 млн руб. На середину августа 2025 года строительная готовность объекта составляет 61%.

Завершение ремонтных работ в Таганрогском художественном музее запланировано на декабрь, чтобы уже в феврале 2026 года открыть экспозицию известных произведений искусства, представив зрителям работы Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Василия Сурикова и других мастеров.

Наталья Белоштейн