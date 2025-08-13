Мерц сообщил о конструктивном разговоре с Трампом перед саммитом на Аляске

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский провели конструктивный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Видеоконференция была организована для обсуждения позиций сторон в преддверии встречи американского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.

«Если Соединенные Штаты Америки сейчас будут стремиться к миру в Украине, который будет защищать европейские и украинские интересы, они могут рассчитывать на нашу полную поддержку»,— сказал Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским (цитата по Reuters).

По словам немецкого канцлера, союзники донесли до Дональда Трампа, что на переговорах с Владимиром Путиным речь должна пойти об интересах безопасности Украины и Европы. Среди основных условий Фридрих Мерц назвал прекращение огня до заключения мирного соглашения, отказ от юридического признания территорий; перешедших под контроль России. В противном случае европейские лидеры предложили усилить давление на Москву.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут на Аляске 15 августа и будут посвящены урегулированию российско-украинского конфликта. Фридрих Мерц созвал видеоконференцию с американским президентом за два дня до встречи, чтобы скоординировать позиции Европы, США и Украины. Перед этим Владимир Зеленский прибыл в Берлин.

Лусине Баласян