Глава Нижнекамского района предупредил о своем фейке в Telegram

Глава Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев рассказал, что телефонные мошенники пишут от его имени гражданам. Об этом господин Беляев заявил в своем Telegram-канале.

«Создав фейковую страницу, мошенники от моего имени призывают к различным действиям, в результате чего получают доступ к личным данным», — сообщил глава Нижнекамского района.

Радмир Беляев попросил татарстанцев быть внимательными и перепроверять подлинность сообщений от контактов, которых нет в телефонной книге.

Ранее мошенники писали россиянам под видом главы Чувашии Олега Николаева. Также неизвестные распространяли фейковое видео с мэром Казани Ильсуром Метшиным.

Диана Соловьёва