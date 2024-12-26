Олег Николаев предупредил о своем фейке в Telegram
Глава Чувашии Олег Николаев рассказал, что от его имени неизвестные рассылают сообщения местным жителям. Об этом господин Николаев сообщил в своем Telegram-канале.
Олег Николаев предупредил о своем фейке в Telegram
Фото: Пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева
«От моего имени в Telegram идет рассылка сообщений. Это обман. Не отвечайте на них, блокируйте поддельный аккаунт. Перепроверяйте, с какого профиля поступают сообщения», — заявил Олег Николаев.
Глава Чувашии попросил граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации мошенников.
Ранее стало известно, что в Telegram появился фейковый аккаунт председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина.