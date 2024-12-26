Глава Чувашии Олег Николаев рассказал, что от его имени неизвестные рассылают сообщения местным жителям. Об этом господин Николаев сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Николаев предупредил о своем фейке в Telegram

Фото: Пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева Олег Николаев предупредил о своем фейке в Telegram

Фото: Пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева

«От моего имени в Telegram идет рассылка сообщений. Это обман. Не отвечайте на них, блокируйте поддельный аккаунт. Перепроверяйте, с какого профиля поступают сообщения», — заявил Олег Николаев.

Глава Чувашии попросил граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации мошенников.

Ранее стало известно, что в Telegram появился фейковый аккаунт председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина.

Диана Соловьёва