В сети появился дипфейк с мэром Казани Ильсуром Метшиным - поддельное видео с имитацией лица и голоса мэра города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мошенники распространили фейковое видео с мэром Казани Ильсуром Метшиным

Фото: Пресс-служба мэрии Казани Мошенники распространили фейковое видео с мэром Казани Ильсуром Метшиным

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Злоумышленники рассылают письма с приглашением на телеконференцию с участием градоначальника. При переходе по QR-коду или ссылке запускается видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта.

«Так как мэр города — публичный деятель, таких образцов для создания фейка в сети много, поэтому обмануться легко. А вот речь в дипфейке выдает подделку — на аудио заметен акцент», — говорится в сообщении.

В мэрии призывают горожан не переходить по ссылкам в незнакомых письмах и проверять информацию в официальных источниках.

В июне 2025 года аналогичная ситуация произошла в Саратове, где в региональных Telegram-каналах распространилось дипфейк-видео с мэром Михаилом Исаевым. На созданной искусственным интеллектом записи градоначальник якобы предупреждал о возможной атаке на аэродром и просил жителей быть готовыми к эвакуации. Господин Исаев был вынужден публично опровергнуть фейковую информацию, назвав материалы недостоверными.

Анар Зейналов