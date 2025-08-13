Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европу расстаться с иллюзиями, перестать демонизировать президента России Владимира Путина и присоединиться к переговорному процессу — единственному пути к миру.

«Самосаботаж Европы оставляет нас бессильными, пока другие решают нашу судьбу. Хватит!»,— написал господин Орбан в соцсети X. По словам венгерского премьера, многие европейские политики продолжают держаться за идею, что «затяжная война» может привести к смене режима в России, и потому блокируют шаги к достижению мира.

15 августа Владимир Путин встретится на Аляске с президентом США Дональдом Трампом. По данным CNN, вероятным местом встречи лидеров двух стран станет совместная военная база ВВС и Сухопутных войск США «Элмендорф-Ричардсон» на севере города. Центральная тема саммита — поиск путей урегулирования конфликта на Украине.

