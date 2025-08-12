Место встречи угадать нельзя

С приближением встречи главы Белого дома Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске журналисты и жители 49-го штата США принялись гадать, где именно 15 августа пройдет саммит, заранее названный историческим. К единому мнению наблюдатели пока так и не пришли, сочтя, что встреча лидеров двух стран может состояться либо на территории военной базы, либо в здании международного аэропорта в Анкоридже, либо же в одном из отелей, причем не обязательно в этом крупнейшем городе штата.

Новость о том, что встреча российского и американского лидеров пройдет на Аляске, возможно, больше других обрадовала губернатора этого штата Майка Данливи. «Всего две мили (3,2 км.— “Ъ”) отделяют Россию от Аляски, и никакое другое место не играет столь важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике… Весьма уместно, что обсуждения мирового значения проходят именно здесь. На протяжении веков Аляска была мостом между странами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и обеспечения безопасности в одном из самых важных регионов на планете. Весь мир будет наблюдать за этим, и Аляска готова принять эту историческую встречу»,— воодушевленно приветствовал губернатор выбор вверенного ему 49-го штата Америки в качестве площадки для проведения саммита.

Уже в понедельник, 11 августа, Федеральное управление гражданской авиации США опубликовало уведомление о том, что воздушное пространство вокруг Анкориджа будет закрыто в пятницу в связи с перелетами ВИП-персон.

«Возможны также задержки на дорогах по всему муниципалитету. Поскольку у нас передвигается так много ВИП-персон, мы ожидаем, что они могут прибывать в разные аэропорты»,— предупредила, в свою очередь, представитель департамента транспорта и коммунального хозяйства Аляски Шеннон Маккарти.

Сейчас одна из самых обсуждаемых тем — в каком именно месте на Аляске Дональд Трамп и Владимир Путин намерены вершить судьбу мира на Украине.

Ввиду того что на Аляске ограниченное число взлетно-посадочных полос, способных принять как самолет Air Force One, так и российский президентский лайнер, и лишь считаные из них расположены вблизи коммерческой или гражданской инфраструктуры, способной принять большое количество высокопоставленных лиц, дипломатов и сотрудников служб безопасности, шорт-лист вероятных мест встречи состоит лишь из четырех пунктов.

Одни сделали ставку на то, что встреча пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, которая находится в 24 км от главного аэропорта штата. Именно здесь в сентябре 1971 года президент США Ричард Никсон встретился с императором Японии Хирохито, чья остановка в Анкоридже по пути в Европу продлилась менее двух часов. Тогда нашлось даже место для зрителей: посмотреть, как Никсон приветствует японского императора, в ангаре собралось около 5 тыс. человек.

Вторым возможным местом судьбоносной встречи считают сам международный аэропорт Анкориджа имени Теда Стивенса (он назван в честь одного из сенаторов от Аляски). Прецедент проведения международной встречи в аэропорту (хотя и другом) в этом штате уже был — в мае 1984 года американский президент Рональд Рейган во время двухчасовой остановки папы Иоанна Павла II встретился с ним в здании аэропорта Фэрбанкса.

Наконец, серьезным претендентом на право стать площадкой пятничного рандеву Трампа и Путина оказался отель «Капитан Кук» в Анкоридже, который в последние годы принимал как иностранных лидеров, так и президента США, пусть и неодновременно. К примеру, во время визита на Аляску в 2015 году президент США Барак Обама и многие высокопоставленные чиновники его администрации ночевали именно там. В 2017 году там же ненадолго останавливался и председатель КНР Си Цзиньпин, правда, без ночевки: по пути домой после встречи с Дональдом Трампом во Флориде китайский лидер залетел на четыре часа на Аляску и отобедал в компании тогдашнего губернатора штата и мэра Анкориджа в ресторане Crow’s Nest на верхнем этаже «Капитана Кука». Наконец, весной 2021 года в этом же отеле состоялись и переговоры между делегациями США и Китая, в которых участвовали тогдашние госсекретарь Энтони Блинкен и советник по нацбезопасности Джейк Салливан, а от китайской стороны — действующие и поныне глава МИД КНР Ван И член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.

Как отметила на днях местная пресса, имея такой опыт, сотрудники этого отеля в центре города лучше всех готовы к строгим требованиям Секретной службы США и служб безопасности иностранных государств. Наконец, в пользу версии о том, что именно «Капитан Кук» может стать местом проведения исторического события, свидетельствует и тот факт, что все номера в отеле на ближайшие даты, включая 15 августа, уже раскуплены.

Впрочем, по данным издания The Alaska Landmine, переговоры вполне могут пройти вообще за пределами Анкориджа — в отеле Alyeska Resort в городе Гирдвуд, где по интересному совпадению также не оказалось свободных номеров для бронирования. При этом, по данным ряда местных источников, в конце прошлой недели в гостиничных номерах этого курортного горнолыжного комплекса отключилось электричество, что сочли знаком тестирования сетей электроснабжения в преддверии важного события.

Между тем местным жителям и туристическим компаниям ажиотаж вокруг скорого саммита Дональда Трампа с Владимиром Путиным принес не только позитивные эмоции. Август — второй по загруженности месяц с точки зрения туристической активности на Аляске. И многие уже сейчас всерьез забеспокоились, что наплыв высокопоставленных делегаций внесет неприятные коррективы как в расписание полетов (на 15 августа у Alaska Airlines и Delta назначено сразу 20 рейсов из Анкориджа) и заходов в порты штата больших туристических лайнеров (а на них приходится порядка 66% турпотока), так и в дорожное движение в городе ввиду вероятных перекрытий.

