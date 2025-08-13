CNN: встреча Путина и Трампа пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированная на пятницу, состоится на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США «Элмендорф-Ричардсон» в Анкоридже на Аляске. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам собеседников телеканала, американские чиновники столкнулись с трудностями при поиске места для проведения саммита. Из-за пика туристического сезона на Аляске почти не осталось подходящих площадок. После рассмотрения вариантов в Джуно, Анкоридже и Фэрбенксе организаторы пришли к выводу, что только Анкоридж располагает подходящими объектами.

Белый дом хотел избежать проведения встречи с российским лидером на военном объекте, однако база «Элмендорф-Ричардсон» оказалась единственным местом, отвечающим всем требованиям для исторической встречи, добавили источники.