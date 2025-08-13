На Кубани поступления в бюджет от акцизов увеличились в 4 раза

Поступления от акцизов в бюджет Краснодарского края увеличились в четыре раза за восемь лет и достигли 12,6 млрд руб. в год. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам главы Кубани, борьбу с суррогатным алкоголем начали в 2017 году. Рост показателей связан с принятием федерального закона о виноделии, который призван защитить и поддержать производителей качественного вина.

«Наша первоочередная задача — защитить жителей и гостей края от опасной продукции», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

За восемь лет в регионе закрыли более 1 тыс. незаконных точек продажи спиртного. Требования к реализации алкогольной продукции в розничной торговле стали строже, пояснил руководитель департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

С 2025 года владельцы сезонных кафе и ресторанов, которые планируют легально продавать спиртное, должны получить дополнительную лицензию. За восемь лет количество лицензируемых объектов увеличилось на 23%. В этом году в бюджет региона поступило 132 млн руб. в виде госпошлины за лицензирование.

Кроме того, за первое полугодие 2025 года в крае выявили более ста преступлений, связанных с незаконным оборотом алкоголя, и изъяли около 220 тыс. л фальсифицированных спиртных напитков.

Доля кубанских вин в ассортименте предприятий общественного питания составляет 60%, а в торговых сетях — 55%. Производство спиртного в регионе выросло на 11% и составило 771,5 млн л в 2025 году. Потребление, напротив, сократилось — в этом году в торговых сетях реализовали 200 млн л, что на 10,8% меньше показателя предыдущего года.

Алина Зорина