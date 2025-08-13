С начала года в Сочи изъяли почти 44 тысячи литров нелегального алкоголя

С начала года власти Сочи пресекли более 360 случаев незаконной торговли спиртными напитками и конфисковали почти 44 тыс. литров поддельного и суррогатного алкоголя. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин на совещании, посвященном борьбе с нелегальной продажей алкоголя, которое проводил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Встреча собрала руководителей различных ведомств, глав муниципалитетов, депутатов Законодательного собрания, представителей Роспотребнадзора и силовых структур, передает пресс-служба мэрии курорта.

Губернатор отметил, что регион пользуется большой популярностью у туристов, и в прошлом году Сочи посетили около 20 млн человек. Он подчеркнул важность обеспечения безопасности для туристов и местных жителей. Если они находят нелегальные точки продажи, власти обязаны реагировать и пресекать такие случаи. Господин Кондратьев заявил, что в Краснодарском крае не должно быть нелегальных точек продажи спиртного.

Изъятые алкогольные напитки не имели лицензий и маркировки, продавались без документов и в запрещенное время. Конфискованная продукция отправлена в специальные помещения УВД до судебного решения.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что мониторинг нелегальной продажи алкоголя проводится совместно с различными службами. Он подчеркнул, что важно информировать население о вреде контрафактного алкоголя и о том, как его распознать. Господин Прошунин предупредил, что покупка спиртного в несанкционированных местах представляет угрозу для здоровья.

За прошедший период года состоялись девять профилактических встреч с руководителями санаторно-курортных предприятий и потребительской сферы, где обсуждали риски покупки алкоголя в нелицензированных точках. Всем рекомендовано активизировать разъяснительную работу среди сотрудников и клиентов.

Администрация Сочи призывает жителей и гостей курорта быть осторожными при покупке алкоголя: не покупать спиртное с рук, на рынках и в стихийных точках, а приобретать только в магазинах. Проверить подлинность продукции можно через специальные приложения или на сайте Росалкогольрегулирования. В магазинах должны быть сканеры для проверки акцизных марок.

О подозрительных случаях можно сообщать на горячую линию департамента курортов по телефону 7 (928) 458-14-61 или в УВД по номерам 112 и 102.

