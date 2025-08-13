Маломобильным избирателям обеспечат спецусловия для голосования в Краснодаре

Маломобильные жители Краснодара смогут проголосовать на выборах губернатора Кубани и депутатов Гордумы VIII созыва 12–14 сентября как на участке, так и на дому. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На избирательных участках оборудуют пандусы и специальные кабины для инвалидов-колясочников, помощь окажут волонтеры. При голосовании дома избиратели получат те же бюллетени, что и на участке, а голоса будут внесены в переносной ящик.

Для оформления заявления на голосование вне участка можно обратиться в участковую комиссию по телефону, через соседей или при обходе членов комиссии с 4 по 13 сентября, а 14 сентября — до 14:00.

Подать заявление через портал «Госуслуги» можно с 4 по 10 сентября, при этом важно убедиться, что ему присвоен статус «учтено». Члены комиссии приедут к избирателям в удобное время в один из трех дней голосования.

Подробная информация размещена на сайте краевой избирательной комиссии и по телефону 8 (861) 262-77-17.

Анна Гречко