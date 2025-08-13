В Краснодарском крае почти на 50% вырос интерес к Haval Jolion

Интерес к новому Haval Jolion в Краснодарском крае за месяц увеличился в 1,4 раза. Об этом свидетельствуют данные «Авито Авто» за июль 2025 года.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Эксперты изучили предложения на новые машины и спрос пользователей в регионе, сравнив показатели июля с июнем. Значительно возрос интерес к автомобилям марки HAVAL — на 26,1%.

Среди моделей чаще всего просматривали HAVAL Jolion — рост составил 48,7%. Также выросла популярность Jetour T2 (25,2%), Chery Tiggo 8 Pro Max (22,8%), LADA Vesta (11,1%) и HAVAL M6 (7,5%).

Больше всего пользователей интересовались новыми машинами марок LADA (17,3% от общего интереса), Chery (12%), Changan (11,4%), HAVAL (7,8%) и Jetour (2,9%). Наиболее востребованными моделями стали LADA Granta (7,6%), Chery Tiggo 4 (3,7%), HAVAL Jolion (3,5%), LADA Vesta (3,3%) и Chery Tiggo 7L (2,9%).

Интерес к новым автомобилям вырос не только по сравнению с июнем, но и с июлем прошлого года — на 5%.

Анна Гречко