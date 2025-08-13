В Симферопольском районе горит сухая растительность на площади 40 га

В Симферопольском районе произошло возгорание сухой растительности. Пожар локализовали на площади 40 га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возгорание случилось на открытой территории рядом с Николаевской трассой. На месте работают 48 человек и 12 единиц техники.

В МЧС отметили, что была угроза распространения огня на дачный массив Новозбурьевка из-за сухой растительности, жаркой и ветреной погоды. На месте работали водоподвозящая техника и тракторы, также применили хлопушки и ранцевые огнетушители. Из-за задымления на время перекрывали движение на участке дороги Симферополь — Николаевка.

Алина Зорина