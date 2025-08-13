Номерной фонд гостиниц Ростовской области вырастет на 9% к 2030 году

Номерной фонд гостиниц Ростовской области к 2030 году увеличится на 1,6 тыс. номеров и достигнет 19,9 тыс. за счет реализации туристических проектов, что составит рост на 9% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на аналитиков института развития ВЭБ.РФ.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным исследования, 63% новых номеров будут относиться к категории трехзвездочных отелей и выше. Количество таких объектов размещения увеличится на 14% к действующему фонду. Доля номеров четырех и пятизвездочных гостиниц в регионе к 2030 году вырастет на 18%.

Основная часть планируемого номерного фонда разместится в долине реки Дон — от кластера Цимлянск — Волгодонск до Ростовского Приазовья.

Из 1,6 тыс. новых номеров 865 запланировано инвесторами, еще 735 номера заложено в приоритетные проекты турсхемы «Восточный Юг России».

«Сегодня порядка 1,5 тыс. действующего номерного фонда в регионе, по подсчетам экспертов, приходится на серый рынок. Их количество должно сократиться к 2030 году за счет легализации»,— поясняют эксперты ВЭБ.РФ.

Валентина Любашенко