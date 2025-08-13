Ростовские студенты прошли летнюю школу в Китае

Студенты Южного федерального университета (ЮФУ) провели почти две недели в Китайской Народной Республике, где для них состоялась летняя школа. Об этом сообщила пресс-служба вуза. Здесь уточнили, что летняя школа была организована Факультетом управления ЮФУ и Шэньянским технологическим университетом.

Как рассказали в пресс-службе, программа школы была насыщенной и включала экскурсии, мастер-классы и лекции. Программа включала три модуля: знакомство с наукой и технологиями, лекции по истории и культуре, исследования социальной практики. Участники побывали в инженерных лабораториях, посетили завод BMW Brilliance, познакомились с «умными» производствами и электромобилями. Кроме того, ростовские студенты совершили прогулку по древнему Шэньянском дворцу и посетили музеи с артефактами, которым более одной тысячи лет. Также участники Летней школы посетили остров Банчуйдао и узнали секреты китайской медицины.

«Китай — страна, где древность и современность переплетаются. И это поразило наших студентов, – подчеркнула руководитель школы, доцент Факультета управления ЮФУ Екатерина Боженко. Они ожидали высоких технологий — и увидели завод, где роботы собирают электромобили будущего. Ждали науки — и попали в лаборатории, где теория тут же превращается в практику. Но настоящим открытием стало то, как бережно здесь хранят прошлое».

По словам декана Факультета управления ЮФУ Дмитрия Шевченко, летняя школа стала частью стратегического партнерства между ЮФУ и Шэньянским технологическим университетом. «Мы планируем проводить такие Школы регулярно. Уже разрабатывается программа зимней школы в России для знакомства китайских студентов с российской практикой менеджмента, возможностями профессионального развития и продолжения обучения в ЮФУ. Если первая программа была ознакомительной, то следующие станут лабораториями для разработки совместных решений. Также рассматриваем варианты с другими зарубежными партнерами по перспективным темам», — сообщил Дмитрий Шевченко.

Ефим Мартов