Расходы бюджета Кубани на социально-культурную сферу за 10 лет выросли в 2,6 раза
Объемы финансирования социально-культурной сферы Краснодарского края в 2025 году достигли 367 млрд руб. За 10 лет они увеличились в 2,6 раза, заявил спикер Заксобрания региона Юрий Бурлачко в интервью «Российской газете».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По его словам, расходы на образование за этот же период выросли в 2,8 раза, на здравоохранение — в 1,5 раза, на реализацию социальной политики — в 3,7 раза.
Председатель кубанского парламента также рассказал о мерах социальной поддержки, которые оказывают участникам спецоперации на Украине и членам их семей, а также многодетным семьям. Он отметил, что эти категории граждан получают десятки различных мер поддержке на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Они касаются льгот в жилищных, транспортных, налоговых, коммунально-бытовых, имущественных и других соцвопросах, подчеркнул Юрий Бурлачко.
Спикер Заксобрания отметил, что одним из ключевых вопросов в социальной сфере остается кадровое обеспечение. Для решения связанных с этой темой вопросов приняты соответствующие программы. Только по федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» на Кубань за последние 10 лет приехали около 3 тыс. медработников, а по программе «Земский учитель» — больше 300 педагогов.
«Сотни специалистов воспользовались региональными и муниципальными мерами поддержки, введенными для их закрепления на местах»,— подчеркнул Юрий Бурлачко.