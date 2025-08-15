Для спасения Субудая Баржая не хватает 723 380 руб.

Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «У Субудая несовершенный остеогенез — генетическое заболевание, характеризующееся повышенной ломкостью и деформациями костей. Мальчик перенес многочисленные переломы, ряд операций с установкой фиксирующих спиц, но, несмотря на лечение, у него образовались выраженные деформации костей рук и ног, которые сильно тормозят развитие двигательных навыков. Сейчас Субудаю необходимо удалить спицы и провести коррекцию деформации правого бедра с установкой телескопического, то есть растущего вместе с костью, стержня Fassier-Duval. После операции мальчик сможет стоять, а впоследствии и ходить».

Стоимость операции 2 107 380 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 1 200 000 руб. Телезрители ГТРК «Тыва» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 723 380 руб.

