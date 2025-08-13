На Дону первичная недвижимость подорожала на 12% за год

В первой половине 2025 года в Ростовской области средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке составила 138,2 тыс. руб., что на 12,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные опубликованы в отчете Ростовстата.

Средняя стоимость одного кв. м. в новостройках в Ростовской области составляет чуть более 205 тыс. руб, что ниже, чем в среднем по стране, но больше, чем в остальных южных регионах, включая Краснодарский край, где стоимость одного кв. м. в первичном жилье находится в пределах 153,7 тыс. руб.

По данным Ростовстата, цены на жилье в новых домах региона выросли во всех категориях. В частности, стоимость стандартных квартир увеличилась на 11% и достигла 111,45 тыс. руб. за кв. м. Жилье более высокого качества стало дороже на 12%, его цена составила 142,3 тыс. руб. за кв. м. Стоимость элитных квартир выросла на 10,5%, достигнув 155,4 тыс. руб. за кв. м.

На рынке вторичного жилья в регионе в течение года наблюдался рост цен на квартиры. К началу июля 2025 года средняя стоимость кв. м. составила 106,6 тыс. руб. Это на 11,5% больше, чем в начале года.

Наименьший прирост стоимости был отмечен в сегменте квартир низкого качества — 78,6 тыс. руб. за кв. м., рост цен составил 3,5%. Квартиры стандартного типа показали рост почти на 8%, достигнув 93,2 тыс. руб. за кв. м. Жилье улучшенной планировки подорожало на 10,6% до 123,6 тыс. руб. за кв. метр.

Квартиры класса «люкс» также продемонстрировали рост цен, который составил 9%. Стоимость кв. м. в таких квартирах превысила 168,5 тыс. руб.

Наталья Белоштейн