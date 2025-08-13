Александр Моор поддержал создание аналога «Москва-Сити» в Тюмени

Идея создания бизнес-центра по аналогу с комплексом небоскребов московского международного делового центра «Москва-Сити» в Тюмени «не лишена здравого смысла», заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции. «Где это должно быть территориально, в какой архитектуре, высотности — вопрос открытый и дискуссионный»,— подчеркнул глава региона. Господин Моор добавил, что эксперты обсуждают возможность включения объекта в мастер-план города, который находится в процессе разработки.

Московский международный деловой центр "Москва-сити"

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Московский международный деловой центр "Москва-сити"

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Прошел большой этап социологических опросов, сбора разных мнений, сейчас профессионалы перейдут в стадию формирования виденья исторического центра Тюмени. Мы привлекаем для этого Институт генплана Москвы и многие известные архитектурные бюро»,— пояснил губернатор. Он заверил, что в проекте «все компромиссы будут найдены». «Есть точная идея делать город более современным, красивым, с сохранением его исторического достояния и облика»,— добавил Александр Моор.

Глава Тюмени Максим Афанасьев анонсировал разработку мастер-плана города в ноябре 2024 года. Проект включает создание малого и большого зеленого кольца, которые сделают исторический центр более доступным для пешеходов. По словам господина Афанасьева, документ направлен на раскрытие потенциала центральных улиц, парков и скверов Тюмени. «Человек, прогуливаясь по центру города, без каких-либо экскурсоводов и комментариев должен почувствовать, что он в том городе, который несет в себе глубокие смыслы»,— пояснил тогда мэр, добавив, что власти намерены реализовать мастер-план в ближайшие пять-десять лет.

Василий Алексеев, Тюмень