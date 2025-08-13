В Цимлянском районе задержали подозреваемого в убийстве из-за места на рыбалке

В Цимлянском районе правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 36-летнего мужчины в июне текущего года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Тело погибшего обнаружили в автомобиле на обочине грунтовой дороги в Цимлянском районе. Задержанным оказался 46-летний житель Октябрьского района. По предварительной информации следователей, между мужчинами произошел конфликт из-за места рыбалки. Задержанный несколько раз выстрелил в оппонента из пневматического ружья в туловище и голову, после чего скрылся.

Отмечается, что сейчас решается вопрос заключения подозреваемого под стражу.

Константин Соловьев