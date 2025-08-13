Два подразделения ВС РФ прибыли в Белоруссию на учения «Запад-2025»

В Белоруссию прибыли два российских подразделения для участия в российско-белорусских учениях «Запад-2025». Об этом сообщил глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«В свою очередь два подразделения 120-й механизированной бригады ВС Беларуси убыли в Россию, где будут принимать участие в практических мероприятиях данных учений»,— передает слова министра обороны издание «БелТА».

Виктор Хренин также заявил о готовности штабов к проведению сентябрьских учений «Запад-2025». По его словам, сейчас завершаются мероприятия по подготовке полигонов.

После доклада Александру Лукашенко министр обороны Белоруссии рассказал, что во время учений «Запад-2025» будет отрабатываться план применения ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник». Он добавил, что Белоруссия насторожена решением Польши о создании группировки численностью около 30-34 тыс. военнослужащих.