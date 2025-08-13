Белоруссия насторожена решением Польши создать 34-тысячную группировку

Решение польского военного руководства о создании группировки численностью около 30-34 тыс. военнослужащих настораживает Минск. Об этом заявил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

«Это уже серьезная группировка, по нашей оценке … Если они будут проявлять какую-то агрессию по отношению к Республике Беларусь, у нас есть, чем ответить»,— сказал господин Хренин в разговоре с журналистами после закрытого доклада президенту Белоруссии Александру Лукашенко (цитата по «БелТА»).

По словам министра обороны, руководство стран НАТО пытается использовать белорусско-российские учения «Запад-2025» как предлог для проведения собственных учений.

После доклада Александру Лукашенко министр обороны Белоруссии также рассказал, что во время сентябрьских учений «Запад-2025» будет отрабатываться план применения ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник».