На учениях «Запад-2025» отработают план применения ядерного оружия и «Орешника»

Во время белорусско-российских военных учений «Запад-2025» в сентябре отработают планирование применения тактического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник». Об этом министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил журналистам по итогам закрытого доклада президенту Белоруссии Александру Лукашенко, передает издание «БелТА».

«Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим», — сказал Виктор Хренин в беседе с журналистами.

Министр обороны Белоруссии подчеркнул, что отработка плана применения ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник» — прежде всего элемент стратегического сдерживания. На прошлой неделе Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии уже начали обустраиваться позиции для размещения «Орешника».