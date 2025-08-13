В Ростовской области обработали от клещей 13 тысяч гектаров биотопов

Роспотребнадзор Ростовской области провел акарицидную обработку более 13 тыс. га природных биотопов. Мероприятия проводились в рамках снижения численности переносчиков природно-очаговых и особо опасных инфекций — клещей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мероприятия по уничтожению переносчиков природно-очаговых инфекций выполнены на 1,3 тыс. га территорий детских оздоровительных учреждений. Управление организовало контроль эффективности противоклещевых работ. Истребительные мероприятия по энтомологическим показаниям продолжаются»,— приводятся в сообщении слова специалистов Роспотребнадзора.

Наибольшее число обращений по поводу укусов клещей зарегистрировано в Неклиновском, Песчанокопском, Сальском, Семикаракорском районах, а также в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге и Шахтах.

Валентина Любашенко