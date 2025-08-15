Москва ждет Кирилла Кирюхина в сентябре

8 августа на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Волгоград-ТРВ» мы рассказали историю 13-летнего Кирилла Кирюхина из Волгограда («Операция "Шишка"», Алексей Каменский). У мальчика фиброзная дисплазия правой лобной кости. Опухоль быстро растет, у Кирилла ухудшилось зрение, изменилась форма лица. Нужна операция — удаление очага дисплазии и пластика костного дефекта при помощи индивидуального импланта из биосовместимого полимера. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 189 650 руб.) собрана. Родители Кирилла благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Кирюхин

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Кирилл Кирюхин

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 8 августа 10 146 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Волгоград-ТРВ», «Брянск», «Хакасия», «Кузбасс» и еще 131 регионального СМИ — партнера Русфонда, а также 36 компаний исчерпывающе помогли 54 детям, собрано 32 474 918 руб.