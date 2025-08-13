Главы семи стран выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира
Белый дом опубликовал список семи стран, которые выдвинули кандидатуру президента СЩА Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Текст заявления опубликован на странице администрации в соцсети Х.
Фото: Nathan Howard / Reuters
В списке указаны премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Габона Брайс Олиги Нгема, министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе и правительство Пакистана.
24 июля конгрессмен-республиканец Бадди Картер направил официальное письмо в Нобелевский комитет с предложением наградить Дональда Трампа премией мира. Незадолго до этого правительство Пакистана также выдвинуло господина Трампа на соискание этой премии за «дипломатическое вмешательство» в конфликт страны с Индией. Сам президент США заявлял, что достоин награды, но, по его словам, «ее дают только либералам».