Кубанцам начали приходить уведомления о внесении данных в реестр воинского учета

Жители Краснодарского края сообщают о получении через портал «Госуслуги» уведомлений о внесении сведений в реестр воинского учета. В сообщении говорится, что гражданину доступны данные в личном кабинете реестра повесток, а также предлагается запросить выписку и при необходимости подать заявление на уточнение информации.

Адвокат Роман Еремян рассказал «Ъ-Кубань», что такие уведомления не являются повестками и не обязывают гражданина являться в военный комиссариат. «Повестка должна вручаться лично под роспись, содержать явное требование явиться в военкомат, а также указывать дату, время и место явки. Электронное уведомление не соответствует этим критериям, поэтому обязанности явки нет»,— отметил юрист.

По словам господина Еремяна, такие сообщения лишь информируют о том, что военкомат начал работу с данными конкретного гражданина. «Само по себе уведомление не означает автоматической постановки на учет, но может быть предвестником будущей повестки — как электронной, так и бумажной»,— добавил он.

Юрист рекомендует после получения уведомления проверить сведения в личном кабинете реестра повесток, запросить выписку для подтверждения корректности данных, а при обнаружении ошибок — например, неверной категории годности или статуса отсрочки — направить заявление на их исправление. Кроме того, он советует сохранить скриншот уведомления на случай возможных споров.

«Прямых сроков для реакции на такое уведомление нет, ответственности за игнорирование тоже нет. Однако в случае получения настоящей повестки — бумажной или электронной с электронной подписью — явка в военкомат станет обязательной»,— подчеркнул адвокат.

С 2023 года Минобороны активно развивает цифровую систему воинского учета, тестируя электронные повестки через «Госуслуги» в ряде регионов. При подтвержденной учетной записи такие повестки будут считаться доставленными, даже если гражданин их не прочитал.

