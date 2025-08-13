Обзорная площадка Роза Пик курорта «Роза Хутор» вошла в пятерку крупнейших в России

Проектная дирекция Минстроя РФ представила ТОП-5 лучших таких локаций.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Специалисты ведомства учитывали площадь, доступность, благоустройство и открывающиеся виды. Площадка Роза Пик расположена на высоте 2320 метров, с нее можно наблюдать горные панорамы, Главный Кавказский хребет, хребты Аибга и Псехако, а в ясную погоду - и Черное море. Эти потрясающие ландшафты гости стремятся запечатлеть на память, Роза Пик является одной из самых популярных фотолокаций региона.

— Роза Пик ежегодно посещают около двух миллионов туристов. Это – одна из самых востребованных достопримечательностей Сочи. Попасть на смотровую площадку можно на канатной дороге. Здесь начинаются многие пешие маршруты, а зимой – горнолыжные трассы, — рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

На Роза Пик создано парковое пространство для отдыха с лавочками, теневые зоны с навесами, растительными композициями и креативными фоторамками, здесь установлено современное ограждение, проложены галечные и брусчатые дорожки. Важной точкой притяжения является арт-инсталляция «Источник энергии». Открытая в текущем летнем сезоне она позволяет гостям почувствовать энергию гор, наблюдая, как прикосновение рождает яркие световые и звуковые эффекты, воплощающие силу и дух кавказской природы. На Роза Пик доступны экстремальные развлечения: мосты над горными ущельями, качели и «виа феррата», так называемая «железная тропа». Также здесь находится гастрономический ресторан «Высота 2320».

Помимо Роза Пик курорта «Роза Хутор» в список самых больших обзорных площадок России вошли «Осиное гнездо» во Владивостоке, смотровая «Царь-рыба» в Красноярском крае, мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ» на сопке Зелёный мыс в Мурманске, площадка комплекса «Журавли» на Соколовой горе в Саратове.

